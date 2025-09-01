Fraktionsspitzen

Beide sprachen sich dafür aus, den Druck auf den russischen Präsidenten Putin zu erhöhen. Sie besuchten unter anderem die Massengräber in Butscha und sprachen mit ukrainischen Politikern. Für beide war die erste Reise in das Land.
Auf dem Weg dorthin besuchten Spahn und Miersch Einheiten der Bundeswehr in der polnischen Stadt Rzeszow. Deutsche Soldaten schützen dort mit Patriot-Luftabwehrsystemen den Flughafen, der als wichtigster Umschlagplatz für die Versorgung der Ukraine mit westlichen Waffen gilt.
