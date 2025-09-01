Fraktionsspitzen
Spahn und Miersch zu Solidaritätsbesuch in Kiew

Die Vorsitzenden der Unions- und der SPD-Fraktion im Bundestag, Spahn und Miersch, haben die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht.

    Jens Spahn und Matthias Miersch (r) gedenken bei ihrem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt zusammen mit Martin Jäger, deutscher Botschafter in der Ukraine, auf dem Michaelsplatz den getöteten ukrainischen Soldaten.
    Spahn und Miersch sind zu einem gemeinsamen Solidaritätsbesuch in der Ukraine. (Michael Fischer / dpa / Michael Fischer)
    Beide sprachen sich dafür aus, den Druck auf den russischen Präsidenten Putin zu erhöhen. Sie besuchten unter anderem die Massengräber in Butscha und sprachen mit ukrainischen Politikern. Für beide war die erste Reise in das Land.
    Auf dem Weg dorthin besuchten Spahn und Miersch Einheiten der Bundeswehr in der polnischen Stadt Rzeszow. Deutsche Soldaten schützen dort mit Patriot-Luftabwehrsystemen den Flughafen, der als wichtigster Umschlagplatz für die Versorgung der Ukraine mit westlichen Waffen gilt.
