Fraktionsspitzen

Spahn und Miersch sind zu einem gemeinsamen Solidaritätsbesuch in der Ukraine. (Michael Fischer / dpa / Michael Fischer)

Spahn und Miersch sicherten der Ukraine die weitere militärische und finanzielle Unterstützung Deutschlands im russischen Angriffskrieg zu. Beide Politiker sprachen sich dafür aus, den Druck auf den russischen Präsidenten Putin zu erhöhen. Nach der Ankunft in Kiew gedachten sie der gefallenen Soldaten und besuchten die Massengräber in Butscha.

Auf dem Weg in die Ukraine hatten Spahn und Miersch Einheiten der Bundeswehr in der polnischen Stadt Rzeszow besucht. Deutsche Soldaten schützen dort mit Patriot-Luftabwehrsystemen den Flughafen, der als wichtigster Umschlagplatz für die Versorgung der Ukraine mit westlichen Waffen gilt.

