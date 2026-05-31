CDU-Politiker stärken Bundeskanzler Merz den Rücken. (Kay Nietfeld/dpa)

Unionfraktionschef Spahn und der hessische Ministerpräsident Rhein stärkten Merz auf einem Landesparteitag der Hessen-CDU den Rücken. Spahn nannte die Berichte "Unsinn". Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst und sein schleswig-holsteinischer Amtskollege Günther stellten sich vor den Kanzler. Günther sagte im ARD-Fernsehen, er halte die Spekulationen über einen Kanzlertausch für absurd. Aus seiner Sicht hätten diese keinen Wahrheitsgehalt.

Medien hatten von Überlegungen innerhalb der Union berichtet, ob Merz angesichts der schwierigen Lage der schwarz-roten Koalition durch einen anderen Politiker ersetzt werden könnte. Dabei war der Name des NRW-Regierungschefs Wüst gefallen. Aus dem Umfeld des Bundeskanzlers waren die Gerüchte zurückgewiesen worden.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.