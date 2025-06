Corona-Pandemie

Im Auftrag von Karl Lauterbach wurde im Bundesgesundheitsministerium ein Bericht zur Maskenbeschaffung während der Coronapandemie beauftragt. Er liegt seit Januar 2025 vor - unveröffentlicht. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Im ARD-Fernsehen sprach der CDU-Politiker erneut von einer damaligen Notsituation. Angesprochen auf Anschuldigungen gegen ihn, die in einem bislang unter Verschluss gehaltenen Bericht der Sonderermittlerin Sudhof - SPD - erhoben werden, sagte Spahn, er kenne den Bericht nicht. Es handele sich offenbar um "subjektive Wertungen einer einzelnen Person".

"Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR zitieren aus Sudhofs Bericht, der die Vorgänge im Ministerium in der Corona-Zeit untersucht. Demnach soll Spahn in vielerlei Hinsicht eigenmächtig und nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen gehandelt haben. Unter anderem sei dabei eine Firma aus seiner westfälischen Heimat bei der Logistik der Maskenbeschaffung bevorzugt worden. Entstanden sei, so wörtlich, ein "Drama in Milliardenhöhe", heiße es in dem Bericht.

