Der bestehende Mechanismus einer Koppelung an die Lohnentwicklung funktioniere gut, sagte Spahn im ARD-Fernsehen. Über viele Jahre habe der Bundestag selbst über die Diätenerhöhungen entschieden, das sei falsch gewesen.
Seit 2014 erhöhen sich die Diäten der Bundestagsabgeordneten automatisch entsprechend der Lohnentwicklung. Zum 1. Juli steht deshalb ein Plus von knapp 500 Euro an. Die monatlichen Bezüge steigen damit auf gut 12.300 Euro.
Die Linken-Fraktionsvorsitzende Reichinnek forderte, die Erhöhung auszusetzen. Die Abgeordneten verdienten genug, sagte sie. Auch die SPD hatte einen Verzicht vorgeschlagen.
Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.