Spannungen mit Israel

Der spanische Ministerpräsident Sanchez (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Das wurde im spanischen Amtsblatt mitgeteilt. Schon im Herbst vergangenen Jahres wurde die Diplomatin Salomón zu Konsultationen zurückgerufen. Israels Außenminister hatte ihr eine antisemitische Kampagne vorgeworfen.

Seit Jahren gilt Spaniens linksgerichtete Regierung als einer der größten europäischen Kritiker von Israels Vorgehen im Gazastreifen. Regierungschef Sánchez warf Israel einen Völkermord in dem Palästinensergebiet vor und kritisierte zudem den israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran als Bruch des Völkerrechts. In Spanien gibt es regelmäßig großangelegte Demonstrationen gegen das militärische Vorgehen Israels.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.