Jubel bei Spaniens Fußballnationalspielern (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Die spanische Nationalmannschaft setzte sich am Abend in Stuttgart gegen Frankreich mit 5:4 durch. Portugal war bereits am Tag zuvor durch den Sieg gegen Deutschland ins Finale eingezogen. Die Verlierer der beiden Halbfinal-Partien treffen, ebenfalls am Sonntag, in einem Spiel um Platz drei aufeinander.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.