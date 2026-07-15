Fußball-Weltmeisterschaft

Vor über 70.000 Zuschauern im Stadion von Arlington bei Dallas setzte sich die spanische Nationalmannschaft im ersten Halbfinale gegen die Auswahl Frankreichs mit 2:0 durch.
Mikel Oyarzabal brachte Spanien mit einem Foulelfmeter in Führung, Pedro Porro sorgte schließlich mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung.
Der zweite Endspiel-Teilnehmer wird heute Abend im anderen Halbfinale ermittelt. In Atlanta treffen dann die Mannschaften aus Argentinien und England aufeinander.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.