Fußball-Weltmeisterschaft
Spanien erreicht mit Sieg gegen Frankreich das Endspiel

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Nordamerika hat Spanien das Finale erreicht.

    WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien; Mikel Oyarzabal (Spanien) erzielt das Tor zum 0:1 per Elfmeter.
    WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien; Mikel Oyarzabal (Spanien) erzielt das Tor zum 0:1 per Elfmeter. (picture alliance / dpa / Tom Weller)
    Vor über 70.000 Zuschauern im Stadion von Arlington bei Dallas setzte sich die spanische Nationalmannschaft im ersten Halbfinale gegen die Auswahl Frankreichs mit 2:0 durch.
    Mikel Oyarzabal brachte Spanien mit einem Foulelfmeter in Führung, Pedro Porro sorgte schließlich mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung.
    Der zweite Endspiel-Teilnehmer wird heute Abend im anderen Halbfinale ermittelt. In Atlanta treffen dann die Mannschaften aus Argentinien und England aufeinander.
    Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.