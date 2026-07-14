1. Halbfinale
Spanien erreicht mit Sieg über Frankreich das Fußball-WM-Finale
Spanien hat das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht.
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Vor 70.000 Zuschauern im Stadion von Arlington bei Dallas setzte sich die spanische Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Frankreich mit 2:0 durch.
Der zweite Final-Teilnehmer steht morgen nach dem Spiel zwischen Argentinien und England in Atlanta fest.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.