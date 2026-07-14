1. Halbfinale
Spanien erreicht mit Sieg über Frankreich das Fußball-WM-Finale

Spanien hat das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht.

    WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien; Mikel Oyarzabal (Spanien) erzielt das Tor zum 0:1 per Elfmeter.
    WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien; Mikel Oyarzabal (Spanien) erzielt das Tor zum 0:1 per Elfmeter. (picture alliance / dpa / Tom Weller)
    Vor 70.000 Zuschauern im Stadion von Arlington bei Dallas setzte sich die spanische Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Frankreich mit 2:0 durch.
    Der zweite Final-Teilnehmer steht morgen nach dem Spiel zwischen Argentinien und England in Atlanta fest.
    Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.