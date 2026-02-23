Spanien gibt geheime Unterlagen zu Putschversuch 1981 frei - hier ein Bild des Putschisten Antonio Tejero Molina. (/ epa efe / dpa /)

Die Dokumente würden morgen vom Ministerrat freigegeben, teilte die Regierung von Ministerpräsident Sánchez mit. Damit werde eine historische Schuld beglichen. Demokratien müssten ihre Vergangenheit kennen, um eine freiere Zukunft zu gestalten.

Am 23. Februar 1981 - heute vor 45 Jahren - hatte der Umsturzversuch die noch junge spanische Demokratie auf eine Probe gestellt, wenige Jahre nach dem Ende der Franco-Diktatur. Einheiten der Guardia Civil stürmten damals das Parlament in Madrid. Bereits am nächsten Tag gaben sie auf, nachdem sich der damalige König Juan Carlos in einer Fernsehansprache energisch für die Demokratie ausgesprochen hatte.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.