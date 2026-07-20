Die Mannschaft setzte sich im Finale in East Rutherford nahe New York gegen Argentinien nach Verlängerung mit 1:0 durch. Das Tor erzielte Ferran Torres in der 106. Minute. Spanien gewann damit seinen 2. Weltmeister-Titel nach 2010.
Im Anschluss an das Spiel wurde Spaniens Kapitän Rodri zum besten Spieler des Turniers gewählt. Torschützenkönig wurde der Franzose Kylian Mbappé mit zehn Treffern.
Die nächste WM findet im Juni und Juli 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten statt. Gastgeber sind Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay und Argentinien.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.