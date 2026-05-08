Hantavirus-Ausbruch

Das Kreuzfahrtschiff MV Hondius - hier vor dem Hafen von Praia, der Hauptstadt von Kap Verde. (AFP / -)

Die spanische Regierung erklärte, das niederländische Schiff werde voraussichtlich am Sonntagmorgen den Hafen von Granadilla auf Teneriffa erreichen. Kurz darauf sollten erste Passagiere an Bord von Flugzeugen gebracht werden. Bei einer Bundesbürgerin, die als Kontaktperson bereits nach Deutschland gebracht wurde, konnte das Virus bislang nicht festgestellt werden. Dies teilte die Universitätsklinik in Düsseldorf mit, wo die Frau derzeit untergebracht ist.

Auf dem Schiff waren mehrere Menschen erkrankt. Drei Passagiere starben, darunter eine Deutsche. Das Virus gelangte nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation vermutlich über Reisende an Bord, die sich in Argentinien infizierten.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.