Eine kubanische Fahne an einem Fahnenmast hinter einem großen Schriftzug "Cuba" auf einem Felsen (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

In einer gemeinsamen Erklärung fordern die drei Länder zu einem Dialog im Einklang mit dem Völkerrecht mit Kuba auf. Ohne die Vereinigten Staaten direkt zu nennen, sprechen sie in der Erklärung von ihrer tiefen Besorgnis über eine schwere humanitäre Krise. Kuba steht unter massivem Druck der USA, nachdem Washington eine Ölblockade verhängt hat.

In den vergangenen Monaten kam es in Kuba wiederholt zu landesweiten Stromausfällen, die teilweise tagelang andauerten. Der öffentliche Nahverkehr ist eingeschränkt, Benzin wurde rationiert. Mehrere Fluggesellschaften fliegen die Karibikinsel wegen der dortigen Treibstoffknappheit mittlerweile nicht mehr an.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.