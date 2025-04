Iberische Halbinsel

Spanien ruft wegen massivem Stromausfall Notstand aus

Das spanische Innenministerium hat wegen des großflächigen Stromausfalls den nationalen Notstand ausgerufen. 30.000 Polizisten seien aktiviert worden, um für Sicherheit zu sorgen, hieß es in Madrid. Laut dem Netzbetreiber Red Eléctrica ist die Energieversorgung in einigen Teilen Landes wiederhergestellt. Bis alle Regionen wieder am Netz seien, könne es noch mehrere Stunden dauern.