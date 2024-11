Nach den Unwettern in Spanien beginnen die Aufräumarbeiten. (Manu Fernandez / AP / dpa / Manu Fernandez)

Sie sollen unter anderem Hilfsgüter in die betroffenen Regionen bringen und verteilen. An vielen Orten fehlen Lebensmittel und Trinkwasser. Auch die Stromversorgung muss wiederhergestellt werden. Bei den schweren Überschwemmungen kamen mindestens 158 Menschen ums Leben, zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Die meisten Opfer gab es in der Region Valencia.

Die Regionalregierung steht in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, die Bevölkerung zu spät gewarnt zu haben. In ganz Spanien gilt eine dreitägige Staatstrauer.

