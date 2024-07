Spanien feiert seinen vierten EM-Titel mit König Felipe und Prinzessin Sofia (IMAGO / Shutterstock / IMAGO / Kieran McManus / Shutterstock)

Die Spanier besiegten die englische Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion mit 2:1. Nico Williams brachte Spanien in der 47. Spielminute in Führung, Cole Palmer glich in der 73. Minute aus. Der entscheidende Treffer zum 2:1 gelang Mikel Oyarzabal in der 86. Minute. Mit vier Titelgewinnen ist Spanien damit Rekord-Europameister.

