Fußball-Europameisterschaft

Zu Beginn der 2. Halbzeit schoss Nico Williams Spanien in Führung gegen England im EM-Finale 2024 in Berlin. (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Nico Williams brachte Spanien in der 47. Spielminute in Führung, Cole Palmer glich in der 73. Minute aus. Der entscheidende Treffer zum 2:1 gelang Mikel Oyarzabal in der 86. Minute.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.