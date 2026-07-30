Regionalpräsident Vivas forderte die Regierung dazu auf, den nationalen Notstand auszurufen und das Militär zur Sicherung der Grenze zwischen Ceuta und Marokko einzusetzen. Die Migranten waren von dem nordafrikanischen Land aus in den vergangenen Tagen überwiegend schwimmend in die Exklave gelangt.
Die jüngsten Entwicklungen wecken bei vielen Menschen Erinnerungen an die Ereignisse vor fünf Jahren. Im Mai 2021 waren innerhalb von 36 Stunden mehr als 8.000 Menschen von Marokko aus in die Exklave gelangt. Ceuta hat lediglich rund 85.000 Einwohner.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.