Das Final-Stadion in Rutherford bei New York (picture alliance / dpa / Tom Weller)

In Eath Rutherford bei New York spielt Spanien gegen Argentinien. Die argentinische Mannschaft könnte mit einem Sieg ihren Titel von 2022 verteidigen. Für das Land wäre es der vierte Gewinn der WM-Trophäe. Spanien könnte nach 2010 zum zweiten Mal Weltmeister werden. Das Spiel beginnt um 21 Uhr europäischer Zeit. In der Halbzeitpause soll es erstmals Auftritte von Musikern geben. Dazu werden etwa Shakira, Justin Bieber und die K-Pop-Band BTS erwartet. Auf der Tribüne werden US-Präsident Trump und die mexikanische Präsidentin Sheinbaum das Spiel verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.