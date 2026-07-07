Der Spanier Lamine Yamal während des Achtelfinalspiels der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Portugal. (AP Photo / Gareth Patterson )

Die Spanier stehen damit erstmals seit dem Titelgewinn 2010 wieder in einem WM-Viertelfinale. Derweil will Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wohl an keiner weiteren Fußball-WM teilnehmen. Das kündigte der 41-Jährige nach Spielende an. "Ja, es war höchstwahrscheinlich tatsächlich meine letzte Weltmeisterschaft." Was den Rest angehe, werde er sich Zeit zum Nachdenken nehmen. Die Weltmeisterschaft in Nordamerika war bereits seine sechste, sein WM-Debüt hatte der Torjäger am 11. Juni 2006 in Deutschland gegeben. Bei 27 WM-Auftritten gelangen ihm elf Tore und zwei Vorlagen. Weiter als ins Halbfinale bei der WM 2006 kam Ronaldo mit Portugal aber nie.

In der Runde der besten Acht trifft Spanien am Freitag auf Belgien, das in der Nacht gegen die USA mit 4:1 gewann, wodurch nach Kanada und Mexiko auch der letzte der drei Ko-Gastgeber aus dem Turnier ausschied. Im Vorfeld hatte es Wirbel um die Aufhebung einer Sperre für den US-Stürmer Folarin Balogun gegeben , der das Spielfeld in der Startelf betrat.

US-Präsident Trump hatte bei FIFA-Chef Infantino persönlich um eine Überprüfung gebeten, woraufhin der Fußball-Weltverband die Rotsperre des Angreifers aussetzte - und zwar wie es hieß "auf Bewährung". Infantino machte daraufhin geltend, keinen Einfluss auf die Entscheidung der FIFA-Disziplinarkommission genommen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.