Halbfinale

Spanien und Frankreich spielen bei Fußball-EM um Einzug ins Finale

Im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft treffen am Abend in München Spanien und Frankreich aufeinander. Anstoß ist um 21 Uhr. Die siegreiche Mannschaft tritt am Sonntag im Endspiel gegen den Gewinner der Partie Niederlande gegen England an.