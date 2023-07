Frauen-Fußball-WM

Die Spanierin Hermoso (M) springt ihrer Teamkollegin Putellas in die Arme, nachdem sie den zweiten Treffer für die Mannschaft erzielt hat. (Abbie Parr / AP / Abbie Parr)

Die Spanierinnen bezwangen Sambia im neuseeländischen Auckland 5:0, Japan gewann in Dunedin 2:0 gegen Costa Rica. Aufgrund der besseren Tordifferenz führt Spanien die Tabelle der Gruppe C an. Am kommenden Montag geht es im direkten Duell um den Gruppensieg.

Teresa Abelleira erzielte früh die Führung für Spanien, kurz darauf legte Jennifer Hermoso per Kopf nach. Nach dem Seitenwechsel gelangen Alba Redondo zwei Treffer, auch Hermoso erzielte noch ein weiteres Tor.

Die Japanerinnen blieben ebenfalls erneut ohne Gegentor. In Dunedin trafen die frühere Freiburgerin Hikaru Naomoto und Aoba Fujino. Das erste Gruppenspiel gegen Außenseiter Sambia hatte der WM-Titelträger von 2011 mit 5:0 für sich entschieden.

Am heutigen Spieltag treffen noch Kanada und Irland aufeinander.

