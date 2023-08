Fußball-WM der Frauen

Spanien steht im WM-Viertelfinale. (dpa / AAPIMAGE / Shane Wenzlick)

Das spanische Team, die "Furia Roja", war in Auckland von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und schien das 0:4 zum Vorrundenabschluss gegen Japan vergessen machen zu wollen. Bei der Schweiz war hingegen nicht zu erkennen, wie sie die spielerisch starken Spanierinnen aus dem Konzept bringen wollten.

Die Tore für Spanien schossen Aitana Bonmatí (5. und 36. Minute), Alba Redondo (17.), Laia Codina (45.) und Jennifer Hermoso (70.). Nach einem Eigentor durch Laia Codina (11.) hatten die Schweizerinnen zumindest in der Anfangsphase kurzzeitig noch Hoffnung geschöpft. Im Viertelfinale treffen die Spanierinnen nun am kommenden Freitag in Wellington auf die Niederlande oder Südafrika.

Japan trifft im Viertelfinale auf USA oder Schweden

In Wellington standen sich mit Japan und Norwegen zwei ehemalige Weltmeister-Teams gegenüber. Die Japanerinnen gingen früh durch ein Eigentor der Norwegerin Ingrid Syrstad Engen (15. Minute) in Führung, mussten aber kurz darauf den Ausgleich von Guro Reiten (20.) hinnehmen. Es war im vierten Spiel der erste Gegentreffer bei der Endrunde für das Team überhaupt. Risa Shimizu (50.) und Hinata Miyazawa (81.) machten in der zweiten Halbzeit jedoch alles klar. Japan triff nun am kommenden Freitag in Auckland auf Weltmeister USA oder Schweden.

Die weiteren Achtelfinal-Partien finden morgen sowie am Montag und Dienstag statt.

