EU-Außenministertreffen

Der spanische Außenminister Albares (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Geert Vanden Wijngaert)

Dies kündigte Außenminister Albares vor dem Treffen mit seinen Ressortkollegen in Brüssel an. Zudem müssten Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass Israel die Gerichtsentscheidungen beachte. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte, das Urteil aus Den Haag sei bindend und müsse selbstverständlich respektiert werden. - Die Richter in Den Haag hatten wegen der ihrer Ansicht nach katastrophalen humanitären Lage in Rafah einen Stopp der Offensive gefordert.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.