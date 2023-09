Kuss-Skandal

Luis Rubiales (imago images / ZUMA Wire / AFP)

In einem Interview bei Sky News sagte Rubiales, er könne seine Arbeit nicht fortsetzen. Er war wegen übergriffigen Verhaltens gegen Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung der FIFA-Frauen-WM unter Druck geraten war. Rubiales hatte Hermosos Kopf mit beiden Händen fixiert und ihr einen Kuss auf den Mund gegeben. Hermoso gab später an, dies sei gegen ihren Willen geschehen. Das Verhalten des Verbandschefs löste im In- und Ausland Empörung und eine Krise im spanischen Fußball aus. Hermoso und ihre Kolleginnen traten in den Streik und forderten die Absetzung von Rubiales.

Hermoso erstattete Anzeige

Der Fußball-Weltverband Fifa suspendierte Rubiales für 90 Tage und leitete ein Disziplinarverfahren ein. Das spanische Sportgericht und die Staatsanwaltschaft beschäftigen sich ebenfalls mit dem Fall. Hermoso hat inzwischen formell Strafanzeige gegen Rubiales erstattet. Rubiales bestritt die Vorwürfe bislang und lehnte einen Rücktritt als Präsident lange ab.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.