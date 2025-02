Pedro Sanchez sitzt im spanischen Parlament (Imago / Europa Press / Jesus Hellun )

Das Kabinett in Madrid verabschiedete einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Ob dieser auch eine Mehrheit im Parlament findet, ist nicht sicher. Die linke Minderheitsregierung von Ministerpräsident Sánchez ist auf die Zustimmung der baskischen und katalanischen Nationalisten angewiesen.

Die kürzere Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich würde fast zwölf Millionen Beschäftigte im Privatsektor betreffen, hauptsächlich im Handel, in der Gastronomie und in der Landwirtschaft. Die 37,5-Stunden-Woche gilt bereits im öffentlichen Dienst und in Großunternehmen.

