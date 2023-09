Nach Rücktritt

Der zurückgetretene Chef des spanischen Fußball-Verbands, Luis Rubiales (Archivbild vom August 2023). (IMAGO / Pacific Press Agency / Hugo Ortuño)

Der zuständige Untersuchungsrichter am Staatsgerichtshof, de Jorge, gab damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft vom vergangenen Freitag statt. De Jorge forderte als erstes Videoaufnahmen von dem Kuss an.

Ob die Ermittlungen tatsächlich in einen Strafprozess münden werden, bei dem Rubiales auf der Anklagebank Platz nehmen müsste, ist nicht klar. Nach Meinungen von Experten müsste er bei einer Verurteilung aber mit einer Haftstrafe zwischen einem und vier Jahren rechnen.

Rubiales spricht weiter von "maßloser Kampagne"

Rubiales hatte am späten Sonntagabend seine Demission bekanntgegeben, in seinem Rücktrittsschreiben aber erneut kritisiert, es gebe eine ungerechtfertigte Kampagne gegen ihn; er wolle weiter für die Wahrheit kämpfen. Seiner Ansicht nach ist der kritisierte Kuss in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt. Weltmeisterin Hermoso hat dem schon mehrfach widersprochen. Rubiales hatte Hermoso bei der Siegerehrung der Fußball-Frauen-WM in Sydney am 20. August auf den Mund geküsst.

