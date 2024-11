Flutkatastrophe

Tausende von freiwilligen Helfern versammeln sich in Valencia, um ihre Einsatzpläne für die Aufräumarbeiten nach den Überschwemmungen entgegenzunehmen. Viele spanische Dörfer ersuchen um weitere Hilfe. (Alberto Saiz / AP / Alberto Saiz)

Immer noch würden viele Menschen vermisst, sagte Grande-Marlaska. Eine offizielle Zahl, wie viele Menschen noch in steckengebliebenen Autos oder an anderen Orten vermutet werden, gibt es nicht.

Mehr als 1.700 Soldaten helfen mittlerweile in den Katastrophengebieten im Raum Valencia mit. Mehrere Tausend Freiwillige haben sich bereits über soziale Medien zusammengefunden. Sie nehmen den Angaben zufolge Fußmärsche von bis zu zwei Stunden in Kauf, um in die Dörfer des Umlands zu gelangen. In der Stadt Valencia soll ein Koordinationszentrum den Einsatz der Freiwilligen organisieren. Die kleineren Gemeinden haben unterdessen um weitere Hilfe gebeten. Gefragt seien vor allem freiwillige Helfer, die möglichst mit Lieferwagen und großen Fahrzeugen sowie Schaufeln, Besen und ähnlichen Gegenständen ausgestattet seien, berichtete die Nachrichtenagentur Europapress.

Vielerorts noch kein Strom und Trinkwasser

Die Ortschaften sind von den Überschwemmungen schwer gezeichnet. In einigen Gemeinden türmen sich nach wie vor von den Wassermassen ineinandergeschobene Autos. Möbel sowie sonstiger Hausrat versperren die meist mit Schlamm überzogenen Straßen. Auch Strom, Trinkwasser und Telekommunikationsnetze sind noch nicht wieder überall vorhanden.

Noch keine Verabschiedung möglich

Die Menschen in Spanien leiden auch darunter, sich nicht von ihren verstorbenen Angehörigen und Freunden verabschieden zu können. Nach der Obduktion werden die identifizierten und nicht identifizierten Todesopfer in die große Messehalle von Valencia gebracht. Dort wurde eine 1.300 Quadratmeter große provisorische Leichenhalle eingerichtet. Familienmitgliedern sei der Zugang nicht gestattet, sagte Nuria Montes, Mitglied der Regionalregierung.

Heftige Regenfälle auf Mallorca

Auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca haben starke Regenfälle und Gewitter zu steigenden Flusspegeln und einigen gefährlichen Situationen geführt. Die Feuerwehr musste am Freitag fast 90 Mal ausrücken sowie einmal auf der Nachbarinsel Menorca. Am Flughafen Palma gab es aufgrund der Unwetter zum Teil mehrstündige Verspätungen. Am schwersten getroffen habe es die Bergkette Serra d'Àlfàbia nördlich von Palma, schrieb die Lokalzeitung "Diario de Mallorca". Dort seien 113 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Der Wetterdienst Aemet gab am Morgen jedoch Entwarnung: Es gelte keine Warnstufe mehr für die Inselgruppe.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.