Drogenschmuggel

Auf einem Frachter im Atlantik fand die spanische Polizei fast zehn Tonnen Kokain. (AFP / HANDOUT)

Nach Angaben der Nationalpolizei in Madrid handelte es sich um die bislang größte beschlagnahmte Menge der Droge auf hoher See. Das Schiff sei aus Brasilien gekommen und westlich der Kanarischen Inseln abgefangen worden. Das Kokain war der Mitteilung zufolge in Salz-Ladungen versteckt. Der Frachter liege nun in einem Hafen auf Teneriffa vor Anker, die Besatzung sei festgenommen worden. Wie die spanische Nationalpolizei mitteilte, erfolgten die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit Behörden europäischer Staaten und der USA.

Spanien ist zunehmend das Ziel von Drogenschmugglern aus Südamerika, um Kokain nach Europa einzuführen.

