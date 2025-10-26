Fahndungserfolg

Die Behörden teilten mit, der Frachter habe sich auf dem Weg von Panama nach Vigo in Spanien befunden. Alle neun Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden.
Die Ermittler hatten nach eigenen Angaben zuvor Hinweise der US-Antidrogenbehörde erhalten. Um das Frachtschiff im Atlantik zu entern, war die Polizei von der spanischen Marine unterstützt worden.
Spanien entwickelt sich nach Erkenntnissen der Behörden zu einem der wichtigsten Umschlagplätze in Europa für die südamerikanische Kokain-Mafia.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.