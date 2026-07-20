Weltmeister
Spanische Fußball-Nationalmannschaft in Madrid von König und jubelnder Menge empfangen

Nach dem Titelgewinn bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist die spanische Nationalmannschaft in Madrid von König Felipe VI. und Ministerpräsident Sanchez empfangen worden. Anschließend fuhr das Team um Kapitän Rodri mit einem offenen Doppeldeckerbus durch die Straßen der spanischen Hauptstadt.

    Die spanische Nationalmannschaft fährt mit einem offenen Bus durch Madrid. Fans stehen am Straßenrand, machen Fotos und jubeln.
    Die spanische Nationalmannschaft fährt mit einem offenen Bus durch Madrid. (picture alliance / abaca / Europa Press / ABACA)
    Im Zentrum versammelten sich Hunderttausende Menschen. Am Abend war ein Konzert am Cibeles-Brunnen geplant. Der König gratulierte der "selección" zu einem "epischen" Triumph nach einer wahren "Odyssee" und würdigte die Qualitäten einer "legendären und historischen Mannschaft".
    Die Spanier mit Trainer Luis de la Fuente hatten sich gestern Abend im WM-Finale mit 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien durchgesetzt und sich damit den zweiten WM-Titel nach 2010 gesichert. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires kam es nach der Niederlage zu Zusammenstößen.
    Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.