Weltmeister

Im Zentrum versammelten sich Hunderttausende Menschen. Am Abend war ein Konzert am Cibeles-Brunnen geplant. Der König gratulierte der "selección" zu einem "epischen" Triumph nach einer wahren "Odyssee" und würdigte die Qualitäten einer "legendären und historischen Mannschaft".
Die Spanier mit Trainer Luis de la Fuente hatten sich gestern Abend im WM-Finale mit 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien durchgesetzt und sich damit den zweiten WM-Titel nach 2010 gesichert. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires kam es nach der Niederlage zu Zusammenstößen.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.