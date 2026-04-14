Der Fall Fernandes gegen Ulmen wurde von der spanischen Justiz an Deutschland gegeben (Archivbild). (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Dies habe die zuständige Richterin in Palma de Mallorca entschieden, bestätigte eine Justizsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Damit folgt die Richterin der Argumentation der Staatsanwaltschaft, die Spanien für nicht zuständig hält. Die ehemalige Partnerin Ullmens, die Schauspielerin Collien Fernandes, hatte auf Malorca Strafanzeige gegen ihn gestellt, weil die beiden dort zeitweise gelebt hatten. Ihre Anwälte können gegen die jetzige Entscheidung der spanischen Justiz Einspruch einlegen.

Fernandes wirft Ulmen vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Der Fall hatte in Deutschland eine Debatte über sexualisierte Gewalt ausgelöst. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft Potsdam teilte heute mit, sie prüfe die Übernahme der Ermittlungen. Collien und Ullmen hatten vor ihrem Umzug nach Mallorca in der brandenburgischen Landeshauptstadt gewohnt.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.