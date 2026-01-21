Nach Zugunglücken

Nach den beiden Zugunglücken in Spanien ruft die Gewerkschaft der Lokführer zu einem Streik auf. (AFP / HANDOUT)

Sie forderte Sicherheitsgarantien für Zugführer. Die Gewerkschaft erklärte, sie habe in einem Brief an die spanische Infrastrukturverwaltung bereits im August vor Verschleiß an jener Gleisstelle gewarnt, an der der schwere Unfall vom Sonntag passiert sei.

Ein Hochgeschwindigkeitszug war bei Córdoba im Süden Spaniens entgleist und mit einer anderen Bahn zusammengestoßen; 42 Menschen kamen ums Leben. Gestern gab es bei einem zweiten Unfall in Katalonien einen weiteren Toten. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.