Weltmeister

Spanien hat sich zum zweiten Mal den WM-Titel gesichert. (picture alliance / M.i.S. / Sathire Kelpa)

Die Maschine aus den USA landete am Nachmittag in Madrid. Im Laufe des Abends sind Empfänge beim spanischen König Felipe VI. und bei Ministerpräsident Sánchez geplant. Danach soll die Fußballmannschaft in einem offenen Bus durch die Madrider Innenstadt fahren. Auf den Straßen der spanischen Hauptstadt werden rund eine Million Menschen erwartet.

Das Team hatte sich gestern Abend im WM-Finale mit 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien durchgesetzt und sich damit den zweiten WM-Titel nach 2010 gesichert. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires kam es nach der Niederlage zu Zusammenstößen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.