Weltmeister
Spanische Nationalmannschaft wird in Madrid empfangen

Nach dem Titelgewinn bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist die spanische Nationalmannschaft in ihre Heimat zurückgekehrt.

    Der spanische National-Torhüter David Raya reckt nach dem Sieg über Argentinien im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft den Pokal in die Höhe. Er ist umringt von seinen Team-Kollegen.
    Spanien hat sich zum zweiten Mal den WM-Titel gesichert. (picture alliance / M.i.S. / Sathire Kelpa)
    Die Maschine aus den USA landete am Nachmittag in Madrid. Im Laufe des Abends sind Empfänge beim spanischen König Felipe VI. und bei Ministerpräsident Sánchez geplant. Danach soll die Fußballmannschaft in einem offenen Bus durch die Madrider Innenstadt fahren. Auf den Straßen der spanischen Hauptstadt werden rund eine Million Menschen erwartet. 
    Das Team hatte sich gestern Abend im WM-Finale mit 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien durchgesetzt und sich damit den zweiten WM-Titel nach 2010 gesichert. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires kam es nach der Niederlage zu Zusammenstößen.
    Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.