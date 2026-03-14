Gegenseitige Angriffe

Bei Angriffen des pakistanischen Militärs gab es in Afghanistan Tote und Verletzte. (AFP / WAKIL KOHSAR)

Nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen schlug am Abend eine Drohne in ein Gebäude am Rande der Hauptstadt Islamabad ein. Dabei sei ein Anwohner verletzt worden. Zwei weitere Drohnen habe die Luftabwehr abgeschossen, hieß es. Afghanische Medien berichteten, der Angriff sei von afghanischen Kämpfern ausgeführt wurden.

Nach Angaben der in Afghanistan regierenden Taliban hatte die pakistanische Luftwaffe in der vergangenen Nacht ein Treibstofflager nahe dem Flughafen ⁠von Kandahar bombardiert. Ein Sprecher warf Pakistan vor, bei den Angriffen auch zivile Ziele in mehreren Provinzen sowie Wohngebiete in der Hauptstadt Kabul getroffen zu haben. Laut der Polizei wurden dabei mindestens vier Menschen getötet und 14 weitere verletzt.

Die Kämpfe zwischen den beiden Nachbarstaaten waren Ende Februar wieder aufgeflammt. Es ist der schwerste Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan seit Jahren.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.