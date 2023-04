Stromverbrauch

Kosten sparen durch dynamische Tarife

Dynamische Stromtarife verändern sich mehrfach am Tag entsprechend der Entwicklung der Preise an der Strombörse. Wer seinen Verbrauch in Stunden niedriger Börsenpreise schieben kann, spart Stromkosten. Ab 2025 soll jeder Anbieter diese Tarife führen.

Rutschmann, Ines | 13. April 2023, 11:55 Uhr