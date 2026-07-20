Geldanlage

Joachim Schmalzl, Vorstandsmitglied beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) (Deutscher Sparkassen- und Girove / -)

Man müsse Hürden abbauen, ohne Risiken kleinzureden, teilte Vorstandsmitglied Schmalzl mit. Für das Investieren an der Börse sei digitale Einfachheit nötig, ohne die Vermögensbildung auf kurzfristiges Handeln zu verkürzen. Schmalzl äußerte sich vor dem Hintergrund des Starts einer neuen App für Zugänge zu Wertpapiergeschäften und Sparplänen. Die Sparkassen versuchen damit, den preisgünstigen Neo-Brokern wie Trade Republic und Scalable Capital stärker Konkurrenz zu machen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.