Unternehmen

Deutschland sei nicht mehr wettbewerbsfähig genug, sagte Merz bei einer Parteiveranstaltung in Osnabrück. Das gelte mittlerweile für große Teile der deutschen Industrie - auch für die Chemie und den Maschinenbau beispielweise. Verantwortlich seien zuallererst die politischen Rahmenbedingungen, führte Merz aus. Das sei keine konjunkturelle Frage des Weltmarktes. Zudem könne sein, dass VW mit einer einseitigen Festlegung auf die Elektromobilität einen Fehler gemacht haben. - VW hatte mitgeteilt, im Rahmen eines Sparprogramms Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr länger auszuschließen. Betriebsratschefin Cavallo warf dem Vorstand indes Versagen vor und kündigte Widerstand an. Auch die Gewerkschaft IG Metall sprach von Missmanagement in den vergangenen Jahren.

