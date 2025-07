Energiewende

Katherina Reiche (CDU), Bundeswirtschaftsministerin, spricht beim feierlichen Baubeginn für Suedlink in Bayern. (Martin Schutt / dpa )

An dem Festakt zum Beginn der Bauarbeiten nahmen Bundeswirtschaftsministerin Reiche und Bayerns Ministerpräsident Söder teil. Mit der Hilfe von Suedlink soll Windstrom von der Nordsee über 700 Kilometer bis in den Süden befördert werden. Der erste Strom könnte Ende 2028 fließen. In mehreren anderen Bundesländern laufen die Bauarbeiten bereits.

Um Proteste zu vermeiden, werden die Kabel der Stromtrasse unter der Erde verlegt. Bundeswirtschaftsministerin Reiche sagte, künftig sollten neue Stromtrassen vor allem über der Erde verlaufen. Erdkabel hätten die Kosten für das Projekt um das vier- bis viereinhalbfache erhöht, sagte die CDU-Politikerin beim Baustart in Oerlenbach. Diese Mehrkosten müssten von allen Nutzern des Stromnetzes gezahlt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.