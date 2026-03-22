Der SPD-Umweltpolitiker Carsten Träger. (imago stock&people)

Das teilte die bayerische SPD mit. Träger war seit 2012 Abgeordneter im Bundestag; er vertrat den Wahlkreis Fürth. Seit vergangenem Jahr war er zudem Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesumweltministerium. Träger hinterlässt seine Frau und zwei Töchter. Laut Medienberichten kollabierte er beim Skifahren in Österreich und starb in einem Krankenhaus in Innsbruck.

SPD-Fraktionschef Miersch äußerte sich erschüttert: "Carsten Träger war Umweltpolitiker mit Leib und Seele, ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat und ein warmherziger Mensch." Die bayerischen SPD-Landesvorsitzenden Ronja Endres und Sebastian Roloff erklärten, man verliere einen leidenschaftlichen Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und für den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Auch Vertreter anderer Parteien bekundeten ihr Beileid. Bundestagpräsidentin Klöckner ordnete Trauerbeflaggung an. Wer für Träger ins Parlament nachrückt, ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.