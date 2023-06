Rico Badenschier bleibt Oberbürgermeister in Schwerin (Deutschlandradio / Silke Hasselmann)

Zur Stichwahl waren 80.000 Menschen aufgerufen. Die Beteiligung lag bei 49,4 Prozent.

Holm ist der erste AfD-Politiker, der es in einer deutschen Landeshauptstadt in die Oberbürgermeister-Stichwahl geschafft hat. Neben den Schweriner Linken und Grünen hatte auch die CDU eine Wahlempfehlung für Badenschier abgegeben. Die SPD-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, Ministerpräsidentin Schwesig, kommentierte, sie sei stolz darauf, dass die Schwerinerinnen und Schweriner der AfD eine klare Absage erteilt hätten. Die Landeshauptstadt bleibe in guten Händen.

