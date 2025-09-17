EU-Sanktionen gegen Israel

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Ahmetovic (Jonathan Penschek / dpa / Jonathan Penschek)

Er sagte im Deutschlandfunk, die Bundesrepublik sollte ihre Blockadehaltung aufgeben. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion betonte, fast jeder andere europäische Staat tue dies. Es sei wichtig, den deutschen Kurs europäisch anzupassen.

Zuvor hatte die EU-Außenbeauftragte Kallas an die Bundesregierung appelliert, die Pläne für Handelssanktionen zu unterstützen oder alternative Druckmittel vorzuschlagen. Als Reaktion auf Israels Vorgehen im Gazastreifen will die EU-Kommission heute Pläne für Strafmaßnahmen gegen das Land vorlegen.

Gestern hatte Israel seine Bodenoffensive in Gaza-Stadt begonnen. Ahmetovic bezeichnete die Ausweitung des Krieges als inakzeptabel und sprach von einem Bruch des Völkerrechts.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.