SPD-Außenpolitiker Michael Roth zur Lage in Frankreich: "Die Sicherheit vieler Menschen und die Stabilität des Landes stehen auf dem Spiel"

Hier müsse der Staat mit aller Konsequenz vorgehen. CDU-Vize Jung sagte, ohne ein stabiles Frankreich gebe es keine Stabilität in Europa.

Aus Sorge vor weiteren Ausschreitungen in dieser Nacht haben die staatlichen Institutionen in Frankreich erneut restriktive Maßnahmen ergriffen. Innenminister Darmanin mobilisierte landesweit wieder rund 45.000 Sicherheitskräfte. Örtliche Behörden verboten Demonstrationen. Außerdem ordneten sie an, dass die öffentlichen Verkehrsmittel seit dem Abend nicht mehr fahren dürfen.

Ausgelöst wurden die Krawalle durch den Tod eines 17-Jährigen, der am Dienstag von einem Polizisten im Zuge einer Verkehrskontrolle erschossen wurde. Der Jugendliche wurde gestern in Nanterre beigesetzt. Präsident Macron sagte wegen der anhaltenden Gewalt seinen ab heute geplanten Deutschland-Besuch kurzfristig ab.

