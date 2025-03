USA und Europa

Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags sagte im Deutschlandfunk , man brauche offenbar den - Zitat - "Mafia-Paten" Trump, um aufzuwachen. Die Zeit, in der man unter einen von den USA aufgespannten Schutzschirm kriechen könne, sei vorbei. Nur durch Verteidigung, Sicherheit und Abschreckung in Deutschland und Europa könne man den russischen Imperialismus stoppen und die liberale Demokratie schützen.

Roth sagte weiter, er fürchte dass ein von Trump ausgehandelter Frieden in der Ukraine nur ein Scheinfrieden sei. Die ukrainischen und europäischen Sicherheitsinteressen spielten in den Plänen des US-Präsidenten keine Rolle. Auch deshalb sei es wichtig, dass man jetzt in Deutschland schnell zu einer handlungsfähigen Regierung komme.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.