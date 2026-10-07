Sachsen-Anhalt

Die Abgeordneten gingen in Berlin in einem Protestmarsch vom Reichstagsgebäude zum Bebelplatz. Dort hatten Nationalsozialisten im Mai 1933 Bücher verbrannt. Mehrere SPD-Politiker trugen Ausgaben des Grundgesetzes in den Händen. Parteichef Klingbeil erklärte in einer Mitteilung, es sei ein Tabubruch, Rechtsextreme in solche Ämter zu wählen. BSW und CDU müssten dringend erklären, wie es dazu habe kommen können.
Rausch war am Dienstag gewählt worden Damit gibt es erstmals einen Parlamentspräsidenten aus den Reihen der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AfD. Rausch erhielt 48 Ja-Stimmen. Die BSW-Fraktion hatte angekündigt, ihn zu wählen, aber es kamen noch mehrere zusätzliche Stimmen dazu.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.