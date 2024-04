Das sei keine Rechtsstaatlichkeit und in keinem anderen Land würde so ein Urteil Bestand haben, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk Kultur , die Salehis politische Patenschaft übernommen hatte. Sie rief dazu auf, sich mit Protest an die iranischen Botschaften weltweit zu wenden, damit das Regime einlenke, wie es das so häufig schon gemacht habe. Salehi war vor einem Revolutionsgericht der Islamischen Republik Iran in der Stadt Isfahan der Prozess wegen "Korruption auf Erden" gemacht worden. Eine Anklage, die oft für ihre willkürliche Anwendung kritisiert wird.