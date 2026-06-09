Modernisierung und Reformen

Logo der SPD (Christoph Schmidt/dpa)

Demnach soll der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands bis zum Jahr 2040 nicht mehr einseitig vom Export abhängen, wie das ARD-Hauptstadtstudio berichtet . Vielmehr solle Deutschland von einem starken europäischen Binnenmarkt und dem Dienstleistungssektor profitieren. Darüber hinaus sollen Unternehmen von bürokratischen Berichtspflichten entlastet und der Datenschutz überarbeitet werden. In dem Papier wird eine Regulierungskultur kritisiert, die Innovationen hemme und Zukunftstechnologien wie KI einschränke. Die SPD-Fraktion will das Konzeptpapier noch vor der parlamentarischen Sommerpause beschließen.

Am Abend kommt der Wirtschaftsflügel der Sozialdemokraten, der Seeheimer Kreis, zu einem Treffen in Berlin zusammen. Als Gast werden CSU-Chef Söder und CDU-Generalsekretär Linnemann erwartet.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.