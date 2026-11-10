Die SPD-Bundestagsfraktion möchte Flüchtlingen mit festem Job ermöglichen, in Deutschland zu beiben. (Christoph Schmidt / dpa / Christoph Schmidt)

Die Abgeordneten beschlossen heute ein entsprechendes Positionspapier. Als Voraussetzung für ein Bleiberecht nennen sie darin eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Ausbildung oder ein Studium. Auch Schüler mit realistischer Aussicht auf einen Abschluss und Menschen, die kleine Kinder betreuen oder Angehörige pflegen, sollen demnach berücksichtigt werden.

Die SPD-Fraktion verweist insbesondere auf die große Zahl von Syrern und Ukrainern, die in Deutschland arbeiten und lediglich über eine befristete Aufenthaltserlaubnis verfügen. Viele von ihnen seien in systemrelevanten Jobs tätig. Würden sie in ihre Heimatländer zurückgeschickt, würde sich die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt weiter massiv verschärfen. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht zwar eine Bleiberechtsregelung vor, allerdings für einen deutlich kleineren Kreis von Menschen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.