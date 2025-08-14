Wenn Krankenhäuser öffentlich finanziert werden, sollen sie auch Schwangerschaftsabbrüche vornehmen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Klaus Rose)

Dies sollte auch für konfessionelle Krankenhäuser gelten, wenn diese öffentlich finanziert würden, sagte die rechtspolitische Sprecherin der Fraktion, Wegge, der Zeitung "taz".

Anlass ist demnach der Abschlussbericht des Forschungsprojekts "Elsa" über die Versorgungslage ungewollt schwangerer Frauen, die abtreiben wollen. Diese sei regional sehr unterschiedlich und oftmals eher schlecht, heißt es in dem Bericht. Laut einer Studie des Bundesgesundheitsministeriums leben 4,5 Millionen Frauen in Deutschland außerhalb einer "angemessenen Erreichbarkeit" zu einem entsprechenden Angebot.

In der vergangenen Woche war ein Chefarzt mit einer Klage gegen sein Klinikum in Lippstadt gegen ein Abtreibungsverbot gescheitert. Hintergrund ist die Fusion der Klinik mit einem katholischen Träger.

