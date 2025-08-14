Schwangerschaftsabbrüche

Dies sollte auch für konfessionelle Krankenhäuser gelten, wenn diese öffentlich finanziert würden, sagte die rechtspolitische Sprecherin der Fraktion, Wegge, der Zeitung "taz".
Anlass ist demnach der Abschlussbericht des Forschungsprojekts "Elsa" über die Versorgungslage ungewollt schwangerer Frauen, die abtreiben wollen. Diese sei regional sehr unterschiedlich und oftmals eher schlecht, heißt es in dem Bericht.
In der vergangenen Woche war ein Chefarzt mit einer Klage gegen ein Abtreibungsverbot an seinem Klinikum in Lippstadt gescheitert. Das Krankenhaus hat einen katholischen Träger.
